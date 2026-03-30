Саадат Юсифова: Творческий путь Расима Балаева - это школа для молодежи

Смерть народного артиста Расима Балаева является тяжелой утратой для азербайджанской культуры и национального кино.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра культуры Саадат Юсифова на церемонии прощания с народным артистом Расимом Балаевым.

По ее словам, смерть Р. Балаева потрясла азербайджанский народ: "Он до конца своей жизни служил азербайджанскому народу, его культуре и кинематографу. Творческий путь Расима Балаева - это школа для молодежи. Многолетняя деятельность мастера всегда находилась в поле внимания нашего государства и была по достоинству оценена".

С. Юсифова также передала соболезнования министра культуры Адиля Каримли семье Балаевых.