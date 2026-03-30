    Nazir müavini: Rasim Balayevin vəfatı Azərbaycan mədəniyyəti, kinosu üçün ağır itkidir

    Xalq artisti Rasim Balayevin vəfatı Azərbaycan mədəniyyəti və milli kinomuz üçün ağır itkidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu mədəniyyət nazirinin müavini Səadət Yusifova Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasimində deyib.

    Onun sözlərinə görə, R.Balayevin vəfatı Azərbaycan xalqını sarsıdıb: "O ömrünün sonuna qədər Azərbaycan xalqına və mədəniyyətinə, kinosuna xidmət edib. Rasim Balayevin sənət yolu gənclər üçün məktəbdir. Sənətkarın çoxillik fəaliyyəti hər zaman dövlətimizin də diqqətində olub, qiymətləndirilib".

    S. Yusifova mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin də başsağlığını Balayevlər ailəsinə çatdırıb.

    Саадат Юсифова: Творческий путь Расима Балаева - это школа для молодежи

    Son xəbərlər

    14:27

    Əş-Şəraa və Ştaynmayer Suriya-Almaniya münasibətlərinin inkişafı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    14:20
    Foto
    Video

    Xalq artisti Rasim Balayev Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-3

    Mədəniyyət siyasəti
    14:17

    Latviya Ukraynaya 6,8 milyon avro həcmində yardım paketi təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    14:09

    Vuçiç: Rusiya-Serbiya qaz müqaviləsi daha üç ay uzadılıb

    Digər ölkələr
    13:48

    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının ixracından gəlirini 20 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    13:45

    Romelu Lukaku "Napoli"dən ayrılmaq istəyir

    Futbol
    13:42

    İsmayıl Bəqai: ABŞ vasitəçilər vasitəsilə danışıqlara hazır olduğunu bildirib

    Region
    13:33

    İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

    Mədəniyyət siyasəti
    13:30

    İshaq Dar sabah Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti