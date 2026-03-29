Расим Балаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения
Культура
- 29 марта, 2026
- 16:32
Народный артист Азербайджана Расим Балаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения.
Как сообщает Report, сегодня в вечерние часы тело народного артиста будет доставлено в Баку.
Церемония прощания с покойным актером пройдет в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.
Отметим, что Расим Балаев скончался 29 марта в больнице в Турции, где он проходил лечение.
