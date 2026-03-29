    Народный артист Азербайджана Расим Балаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения.

    Как сообщает Report, сегодня в вечерние часы тело народного артиста будет доставлено в Баку.

    Церемония прощания с покойным актером пройдет в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

    Отметим, что Расим Балаев скончался 29 марта в больнице в Турции, где он проходил лечение.

    Расим Балаев Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр церемония прощания
    Rasim Balayev Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

