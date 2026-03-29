Rasim Balayev Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq
Mədəniyyət
- 29 mart, 2026
- 16:23
Xalq artisti Rasim Balayev Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu gün axşam saatlarında Xalq artistinin cənazəsinin Bakıya gətirilməsi nəzərdə tutulub.
Sabah isə mərhum sənətkarla Akademik Milli Dram Tetarında vida mərasiminin keçirilməsi, ardınca isə Birinci Fəxri xiyabanda dəfn edilməsi planlaşdırılır.
Son xəbərlər
