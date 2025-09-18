Азербайджан представил культуру и национальную кухню на ярмарке в Париже

Культура и национальная кухня Азербайджана представлены на гастрономической ярмарке в Париже.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Ассоциации друзей Азербайджана во Франции в соцсети "Х".

"В Международном гастрономическом городке павильон Азербайджана подарил уникальное вкусовое и культурное путешествие. Плов, азербайджанские вина, мелодии Узеира Гаджибейли и традиционные танцы…Париж вибрировал в ритме Кавказа", - говорится в публикации.