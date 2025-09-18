Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Азербайджан представил культуру и национальную кухню на ярмарке в Париже

    Культура
    • 18 сентября, 2025
    • 14:53
    Культура и национальная кухня Азербайджана представлены на гастрономической ярмарке в Париже.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации Ассоциации друзей Азербайджана во Франции в соцсети "Х".

    "В Международном гастрономическом городке павильон Азербайджана подарил уникальное вкусовое и культурное путешествие. Плов, азербайджанские вина, мелодии Узеира Гаджибейли и традиционные танцы…Париж вибрировал в ритме Кавказа", - говорится в публикации.

