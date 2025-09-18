Azərbaycanın mədəniyyəti və milli mətbəxi Parisdə təqdim edilib
Mədəniyyət
- 18 sentyabr, 2025
- 15:32
Azərbaycanın mədəniyyəti və milli mətbəxi Parisdə qastronomiya yarmarkasında təqdim olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Beynəlxalq Qastronomiya şəhərciyində Azərbaycan pavilyonu unikal dad və mədəni səyahət bəxş edib. Plov, Azərbaycan şərabları, Üzeyir Hacıbəylinin melodiyaları və ənənəvi rəqslər. Paris Qafqazın ritmi ilə titrəyirdi", - paylaşımda qeyd olunub.
