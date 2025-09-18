İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Azərbaycanın mədəniyyəti və milli mətbəxi Parisdə təqdim edilib

    Mədəniyyət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 15:32
    Azərbaycanın mədəniyyəti və milli mətbəxi Parisdə təqdim edilib

    Azərbaycanın mədəniyyəti və milli mətbəxi Parisdə qastronomiya yarmarkasında təqdim olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "Beynəlxalq Qastronomiya şəhərciyində Azərbaycan pavilyonu unikal dad və mədəni səyahət bəxş edib. Plov, Azərbaycan şərabları, Üzeyir Hacıbəylinin melodiyaları və ənənəvi rəqslər. Paris Qafqazın ritmi ilə titrəyirdi", - paylaşımda qeyd olunub.

    Azərbaycan Paris Beynəlxalq Qastronomiya şəhərciyi Azərbaycanın Dostları Assosiasiyası
    Foto
    Азербайджан представил культуру и национальную кухню на ярмарке в Париже
    Foto
    Azerbaijan showcases its culture, national cuisine at fair in Paris

    Son xəbərlər

    17:00

    Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib

    Region
    16:57

    "Oleq Bakinski"nin şikayəti təmin olunmayıb

    Hadisə
    16:53

    Bakıda və rayonlarda güclü külək əsəcək, leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:52

    Fransada həbs edilənlərin sayı 100-ə yaxınlaşıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    16:48

    "BOA Agency"nin səhmdarlarının yığıncağının gündəliyi genişləndirilib

    Maliyyə
    16:47
    Foto

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi: Azarkeşlər üçün pit-leyn gəzintisi baş tutub

    Formula 1
    16:46
    Foto

    İslamabadda Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Gününə həsr olunan seminar keçirilib

    Xarici siyasət
    16:45

    Eyfel qülləsi bağlanıb

    Digər ölkələr
    16:42

    "Neftçi" rəsmisi: "Qərarın qüvvədə saxlanılması futbolçumuzun karyerasına böyük zərbədir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti