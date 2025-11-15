Агали Ибрагимов: Конгресс художников стран ЦА и Азербайджана пройдет в 2026 году
- 15 ноября, 2025
- 10:06
Участники международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии", проходящего в Узбекистане, посетили Центральный выставочный зал Академии художеств в Ташкенте.
Как передает корреспондент Report из Ташкента, участникам конгресса представили работы художников из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.
В интервью Report секретарь Союза художников Азербайджана Агали Ибрагимов подчеркнул важность искусства в жизни человека и рассказал о сотрудничестве Баку и Ташкента в этой сфере.
Он отметил, что на выставке были представлены десять картин современных азербайджанских художников, созданных в самых разных стилях, что позволило гостям увидеть широту и разнообразие национальной художественной школы.
"Наши страны уже три года активно взаимодействуют в области искусства. В следующем году мы планируем провести конгресс художников Центральной Азии и Азербайджана, ориентировочно в январе", - добавил он.
В рамках открытия выставки в Ташкенте председатели союзов художников Азербайджана и стран Центральной Азии (ЦА) были награждены золотыми медалями Союза художников Узбекистана.