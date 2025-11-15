Агали Ибрагимов: Конгресс художников стран ЦА и Азербайджана пройдет в 2026 году

Участники международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии", проходящего в Узбекистане, посетили Центральный выставочный зал Академии художеств в Ташкенте.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, участникам конгресса представили работы художников из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

В интервью Report секретарь Союза художников Азербайджана Агали Ибрагимов подчеркнул важность искусства в жизни человека и рассказал о сотрудничестве Баку и Ташкента в этой сфере.

Он отметил, что на выставке были представлены десять картин современных азербайджанских художников, созданных в самых разных стилях, что позволило гостям увидеть широту и разнообразие национальной художественной школы.

"Наши страны уже три года активно взаимодействуют в области искусства. В следующем году мы планируем провести конгресс художников Центральной Азии и Азербайджана, ориентировочно в январе", - добавил он.

В рамках открытия выставки в Ташкенте председатели союзов художников Азербайджана и стран Центральной Азии (ЦА) были награждены золотыми медалями Союза художников Узбекистана.