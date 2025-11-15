Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Агали Ибрагимов: Конгресс художников стран ЦА и Азербайджана пройдет в 2026 году

    Культура
    • 15 ноября, 2025
    • 10:06
    Участники международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии", проходящего в Узбекистане, посетили Центральный выставочный зал Академии художеств в Ташкенте.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, участникам конгресса представили работы художников из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

    В интервью Report секретарь Союза художников Азербайджана Агали Ибрагимов подчеркнул важность искусства в жизни человека и рассказал о сотрудничестве Баку и Ташкента в этой сфере.

    Он отметил, что на выставке были представлены десять картин современных азербайджанских художников, созданных в самых разных стилях, что позволило гостям увидеть широту и разнообразие национальной художественной школы.

    "Наши страны уже три года активно взаимодействуют в области искусства. В следующем году мы планируем провести конгресс художников Центральной Азии и Азербайджана, ориентировочно в январе", - добавил он.

    В рамках открытия выставки в Ташкенте председатели союзов художников Азербайджана и стран Центральной Азии (ЦА) были награждены золотыми медалями Союза художников Узбекистана.

    Агали Ибрагимов Союза художников Азербайджана Ташкент Узбекистан
    Gələn il Mərkəzi Asiya ölkələri və Azərbaycan rəssamlarının konqresi keçiriləcək
    Agali Ibrahimov: Congress of Artists of Central Asian Countries, Azerbaijan to be held in 2026

    Лента новостей