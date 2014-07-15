Азербайджанский композитор стал победителем известного международного конкурса

Баку, 15 июля, Report.az/ Молодой композитор Аяз Гамберли стал победителем конкурса всемирно известных композиторов 9-го Международного Конкурса "Франц Шуберт и Современная Музыка" ("Franz Schubert and Modern Music").

Как сообщили REPORT в министерстве культуры и туризма, в этом году состав жюри под председательством Роберта Хольдрика (Robert Höldrich) просмотрел 185 произведений из 51 страны.

Мероприятие по случаю вручения премии состоится в феврале 2015-го года в Консерватории Грац.