Женская сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекорд

Женская сборная США одержала победу в эстафете 4×400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио, установив при этом новый рекорд.

Как сообщает Report, американские бегуньи преодолели дистанцию за 3 минуты 16,16 секунды, что стало лучшим результатом в истории мировых первенств.

Второе место заняла команда Ямайки, показавшая время 3.19,22. Бронзовые награды достались представительницам Нидерландов, которые финишировали с результатом 3.22,15.

Ранее на этом же турнире был зафиксирован еще один мировой рекорд: Арманд Дюплантис из Швеции в прыжках с шестом преодолел высоту 6 метров 30 сантиметров, улучшив предыдущее достижение на один сантиметр. Отмечается, что это уже четырнадцатый раз, когда этот легкоатлет превосходит собственный рекорд.