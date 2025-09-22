ABŞ-nin qadınlardan ibarət atletləri yeni dünya rekordu müəyyənləşdirib
Komanda
- 22 sentyabr, 2025
- 01:30
ABŞ-nin qadınlardan ibarət yüngül atletika komandası Tokioda keçirilən Dünya Atletika Çempionatında 4x400 metr məsafəyə estafet yarışında qalib gələrək, yeni dünya rekorduna imza atıb.
"Report"un məlumatına görə, amerikalı qaçışçılar məsafəni 3 dəqiqə 16,16 saniyəyə qət edərək, dünya çempionatı tarixində ən sürətli vaxta imza atıblar.
Yamayka komandası 3:19.22 nəticə ilə ikinci yeri tutub. Bürünc medalı isə finişə 3:22.15 nəticə çatan Niderland təmsilçiləri qazanıb.
Bundan əvvəl həmin turnirdə daha bir dünya rekordu qeydə alınmışdı: isveçli Armand Dyuplantis dayaqla tullanmada 6 metr 30 santimetr məsafə qət edərək, əvvəlki rekordu 1 santimetr yaxşılaşdırıb. Bu, idmançının rekordunu on dördüncü dəfə üstələməsidir.
