    Komanda
    • 22 sentyabr, 2025
    • 01:30
    ABŞ-nin qadınlardan ibarət atletləri yeni dünya rekordu müəyyənləşdirib

    ABŞ-nin qadınlardan ibarət yüngül atletika komandası Tokioda keçirilən Dünya Atletika Çempionatında 4x400 metr məsafəyə estafet yarışında qalib gələrək, yeni dünya rekorduna imza atıb.

    "Report"un məlumatına görə, amerikalı qaçışçılar məsafəni 3 dəqiqə 16,16 saniyəyə qət edərək, dünya çempionatı tarixində ən sürətli vaxta imza atıblar.

    Yamayka komandası 3:19.22 nəticə ilə ikinci yeri tutub. Bürünc medalı isə finişə 3:22.15 nəticə çatan Niderland təmsilçiləri qazanıb.

    Bundan əvvəl həmin turnirdə daha bir dünya rekordu qeydə alınmışdı: isveçli Armand Dyuplantis dayaqla tullanmada 6 metr 30 santimetr məsafə qət edərək, əvvəlki rekordu 1 santimetr yaxşılaşdırıb. Bu, idmançının rekordunu on dördüncü dəfə üstələməsidir.

