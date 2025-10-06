Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Женская сборная России по волейболу стала победителем III Игр СНГ

    Командные
    • 06 октября, 2025
    • 14:32
    Женская сборная России по волейболу стала победителем III Игр СНГ

    Женская сборная России по волейболу U-15 стала победителем III Игр СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, сборная Азербайджана в финальном матче одержала победу над Беларусью со счетом 3:0.

    Отметим, что в матче за третье место, который проходил в Гянджинском дворце спорта, Азербайджан одержал победу над Узбекистаном со счетом 3:1.

    III Игры СНГ волейбол сборная РФ
    Rusiyanın qızlardan ibarət voleybol millisi III MDB Oyunlarının qalibi olub

    Последние новости

    15:13

    Зеленский: Потенциал Украины в производстве дронов и ракет в 2026г будет $35 млрд

    Другие страны
    15:09

    В Балакяне и Загатале начаты работы по дезинфекции против коричневого клопа

    Здоровье
    15:09

    Украина и Литва подписали соглашение о защите критической инфраструктуры

    Другие страны
    15:08

    ING: Азербайджанские облигации выигрывают на фоне геополитической стабильности и инвестиционного статуса

    Финансы
    14:58

    Начался суд над сыном приговоренного к пожизненному заключению за покушение на Фазиля Мустафу

    Происшествия
    14:53

    Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате мира

    Индивидуальные
    14:47

    В Шабране автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

    Происшествия
    14:42

    Политолог: Для Казахстана важно обсуждение в рамках ОТГ вопросов экономики и безопасности

    В регионе
    14:33

    В Британии скончалась известная писательница

    Другие страны
    Лента новостей