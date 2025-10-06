Женская сборная России по волейболу стала победителем III Игр СНГ
Командные
- 06 октября, 2025
- 14:32
Женская сборная России по волейболу U-15 стала победителем III Игр СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, сборная Азербайджана в финальном матче одержала победу над Беларусью со счетом 3:0.
Отметим, что в матче за третье место, который проходил в Гянджинском дворце спорта, Азербайджан одержал победу над Узбекистаном со счетом 3:1.
