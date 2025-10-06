Rusiyanın qızlardan ibarət voleybol millisi III MDB Oyunlarının qalibi olub

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Komanda
    • 06 oktyabr, 2025
    • 14:11
    Rusiyanın voleybol üzrə qızlardan ibarət U-15 millisi III MDB Oyunlarının qalibi olub.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma final matçında Belarusu 3:0 hesabı ilə üstələyib.

    Qeyd edək ki, Gəncə İdman Sarayında keçirilən üçüncü yer uğrunda görüşdə Azərbaycan millisi Özbəkistan üzərində 3:1 hesablı qələbə qazanıb.

    Женская сборная России по волейболу стала победителем III Игр СНГ

