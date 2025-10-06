Rusiyanın qızlardan ibarət voleybol millisi III MDB Oyunlarının qalibi olub
Komanda
- 06 oktyabr, 2025
- 14:11
Rusiyanın voleybol üzrə qızlardan ibarət U-15 millisi III MDB Oyunlarının qalibi olub.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma final matçında Belarusu 3:0 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, Gəncə İdman Sarayında keçirilən üçüncü yer uğrunda görüşdə Azərbaycan millisi Özbəkistan üzərində 3:1 hesablı qələbə qazanıb.
Son xəbərlər
14:40
Bəqai: İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları bərpa etmək niyyətində deyilRegion
14:35
ABF-nin baş katibi III MDB Oyunlarında uğur qazanan qız boksçularla görüşübFərdi
14:29
Şabranda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölübHadisə
14:26
Litvanın yeni Baş naziri Kiyevdə səfərdədirDigər ölkələr
14:18
Ermənistan parlamenti müxalifətin milli böhran haqqında bəyanatının layihəsini rədd edibRegion
14:13
Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 39 %-ə yaxın azalıbİKT
14:12
Məhkəmədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə raketlərlə zərbələr endirməsi ilə bağlı sənədlər elan edilibHadisə
14:12
"Sabah"ın futbolçusunun qabırğası əzilibFutbol
14:11