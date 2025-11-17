Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 стартовала на Исламиаде с победы

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 провела первый матч на VI Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде.

Как сообщает Report, на старте турнира азербайджанская команда уверенно обыграла хозяйку соревнований - сборную Саудовской Аравии со счетом 21:8.

Отметим, что второй матч в групповом этапе сборная Азербайджана проведет сегодня. В 22:10 по бакинскому времени команда встретится со сборной Турции.