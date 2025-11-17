İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ilk oyununda qələbə qazanıb
Komanda
- 17 noyabr, 2025
- 18:18
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil olunan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ilk oyununa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, yığma ev sahibi komandanı 21:8 hesabı ilə məğlub edib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan qrupdakı ikinci matçını da bu gün keçirəcək. Komanda Bakı vaxtı ilə saat 22:10-da Türkiyə seçməsi ilə üz-üzə gələcək
