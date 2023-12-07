Женская сборная Азербайджана по бадминтону уступила Шотландии

Женская сборная Азербайджана по бадминтону уступила команде Шотландии в первом матче отборочного раунда чемпионата Европы.

Женская сборная Азербайджана по бадминтону уступила команде Шотландии в первом матче отборочного раунда чемпионата Европы.

Как сообщили Report в Федерации бадминтона, матч в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе завершился победой гостей со счетом 5:0.

Азербайджанская команда в составе Кейши Фатимы Захры, Лейлы Джамалзаде, Айсу Керимзаде, Эры Мафтух и Хаджар Нуриевой свои следующие матчи в группе проведет против Эстонии и Словакии.

Победитель группы выйдет в финальную стадию чемпионата Европы, который пройдет в Польше в феврале 2024 года.