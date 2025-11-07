Завершилась церемония открытия VI Исламских игр солидарности

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершилась церемония открытия VI Игр исламской солидарности.

Как передает Report, мероприятие состоялось в комплексе "Al Janadryah".

Флаг Азербайджана на параде открытия несли тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли и волейболистка Нилюфар Агазаде.

В соревнованиях принимают участие более 3 000 спортсменов из 57 стран, которые поборются за медали в 23 видах спорта.

Азербайджан представлен на Играх 174 спортсменами, которые выступят в 20 дисциплинах.

Отметим, что церемония закрытия Игр исламской солидарности состоится 21 ноября.