İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başa çatıb

    Komanda
    • 07 noyabr, 2025
    • 22:21
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başa çatıb

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başa çatıb.

    "Report"un turnirə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, tədbir "Al Janadryah"da baş tutub.

    Açılış mərasimindəki paradda Azərbaycan bayrağını ağırlıqqaldıran Dadaş Dadaşbəyli və voleybolçu Nilufər Ağazadə daşıyıblar.

    Turnirdə 57 ölkədən 3000-dən çox idmançı 23 növdə medallar uğrunda mübarizə aparır.

    Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olunur.

    Qeyd edək ki, İslamiadanın bağlanış mərasimi noyabrın 21-də olacaq.

    Səudiyyə Ərəbistanı VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Завершилась церемония открытия VI Исламских игр солидарности

    Son xəbərlər

    23:06

    İlham Əliyev: Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidir, şanlı tariximizdir

    Daxili siyasət
    22:55

    KİV: ABŞ Amerika körfəzində qazma işləri üçün genişmiqyaslı hərrac keçirəcək

    Digər ölkələr
    22:49

    Ceyhun Bayramov: İlham Əliyev üçtərəfli bəyanata israrla üç maddəni əlavə etdirdi

    Xarici siyasət
    22:45
    Foto

    Təbrizdə Zəfər Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    22:38

    Ceyhun Bayramov Türkiyənin 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycana diplomatik dəstəyindən və F-16-lardan danışıb

    Xarici siyasət
    22:32
    Video

    NDU-da 811 tələbənin iştirakı ilə "Zəfərin 5 ili" adlı fləşmob keçirilib

    Digər
    22:23

    Ceyhun Bayramov: Rusiya artıq 2020-ci il oktyabrın 10-da bölgəyə sülhməramlı göndərmək istəyirdi

    Xarici siyasət
    22:21

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başa çatıb

    Komanda
    22:13

    Türkiyə səfiri Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti