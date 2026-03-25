Юношеская сборная Азербайджана по настольному теннису выступит в Евразийской лиге
Командные
- 25 марта, 2026
- 20:56
Молодые азербайджанские мастера настольного тенниса сегодня отправились в Казахстан.
Как сообщает Report, сборная примет участие в соревнованиях Евразийской лиги, которые пройдут в городе Актобе.
Под руководством главного тренера юношеской сборной Рамиля Джафарова спортсмены Адиль Ахмедзаде, Рустам Гаджилы и Онур Гулузаде 27 марта выйдут на старт в Актобе. Первый тур соревнований завершится 30 марта.
Напомним, ранее в аналогичном турнире дебютировала женская сборная. Азербайджанская команда одержала победу в 7 из 8 матчей и по итогам первого тура расположилась на втором месте.
