    Azərbaycanın gənc tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaq

    Komanda
    • 25 mart, 2026
    • 20:37
    Azərbaycanın gənc tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaq

    Azərbaycanın gənc stolüstü tennisçiləri bu gün Qazaxıstana yola düşüblər.

    "Report" xəbər verir ki, seçmə komanda Aktobe şəhərində təşkil olunacaq və Avrasiya Liqası yarışında mübarizə aparacaq.

    Gənclərdən ibarət seçmə komandanın baş məşqçisi Ramil Cəfərovun rəhbərliyi ilə Adil Əhmədzadə, Rüstəm Hacılı və Onur Quluzadə martın 27-də Aktobe sınaqlarına qatılacaq. Yarışın ilk turuna martın 30-da yekun vurulacaq.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəl qadınlardan ibarət komanda anoloji yarışda debüt edib. 8 oyundan 7-də qələbə qazanan Azərbaycan seçməsi ilk turun nəticələrinə əsasən ikinci pillədə qərarlaşıb.

    Stolüstü tennisçilər Aktobe şəhəri Avrasiya Liqası
    Юношеская сборная Азербайджана по настольному теннису выступит в Евразийской лиге

    Son xəbərlər

    20:51

    İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 1100 nəfərə yaxınlaşır

    Digər ölkələr
    20:37

    Azərbaycanın gənc tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaq

    Komanda
    20:25

    Quterreş ABŞ, İsrail və İranı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    20:13

    BMT-nin Baş katibi Yaxın Şərqə şəxsi nümayəndə təyin edib

    Digər ölkələr
    20:00

    "Xatəm əl-Ənbiya": İran Yaxın Şərqdəki bütün ABŞ bazalarını məhv edib

    Region
    19:54

    AK "SAFE" proqramı çərçivəsində Çexiya və Fransa üçün maliyyələşdirməni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    19:43

    Tomas Preynl: Bakı güclü turizm potensialına malikdir

    Xarici siyasət
    19:32

    Harri Mitsidis: Qarabağda aparılan yenidənqurma işlərinin miqyası heyrətamizdir

    Xarici siyasət
    19:15

    Mirzoyan: İrəvanın məqsədi Bakı ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurmaqdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti