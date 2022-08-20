Волейбольные сборные Азербайджана проведут матчи отборочного этапа

После V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье мужская и женская сборные Азербайджана по волейболу выступят на отборочном этапе чемпионата Европы.

После V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье мужская и женская сборные Азербайджана по волейболу выступят на отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Report, сегодня женская сборная, ставшая бронзовым призером Исламиады, проведет свой первый матч в рамках отборочного этапа.

Соперником команды будет сборная Грузии. Встреча пройдет в Баку.

Мужская сборная в рамках отборочного этапа проведет третий по счету матч. В первых двух матчах, прошедших в Баку, она потерпела поражение. На этот раз соперником команды станет сборная Дании.

Отборочный этап чемпионата Европы (женская команда)

18:00 Азербайджан – Грузия

Отборочный этап чемпионата Европы (мужская команда)

21:00 Дания-Азербайджан