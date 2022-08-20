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Волейбольные сборные Азербайджана проведут матчи отборочного этапа

Волейбольные сборные Азербайджана проведут матчи отборочного этапа После V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье мужская и женская сборные Азербайджана по волейболу выступят на отборочном этапе чемпионата Европы.
Командные
20 августа 2022 г. 09:23
Волейбольные сборные Азербайджана проведут матчи отборочного этапа

После V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье мужская и женская сборные Азербайджана по волейболу выступят на отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Report, сегодня женская сборная, ставшая бронзовым призером Исламиады, проведет свой первый матч в рамках отборочного этапа.

Соперником команды будет сборная Грузии. Встреча пройдет в Баку.

Мужская сборная в рамках отборочного этапа проведет третий по счету матч. В первых двух матчах, прошедших в Баку, она потерпела поражение. На этот раз соперником команды станет сборная Дании.

Отборочный этап чемпионата Европы (женская команда)

18:00 Азербайджан – Грузия

Отборочный этап чемпионата Европы (мужская команда)

21:00 Дания-Азербайджан

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın voleybol milliləri seçmə mərhələdə oyun keçirəcək

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