Волейбольные сборные Азербайджана проведут матчи отборочного этапа

После V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье мужская и женская сборные Азербайджана по волейболу выступят на отборочном этапе чемпионата Европы.
Как сообщает Report, сегодня женская сборная, ставшая бронзовым призером Исламиады, проведет свой первый матч в рамках отборочного этапа.
Соперником команды будет сборная Грузии. Встреча пройдет в Баку.
Мужская сборная в рамках отборочного этапа проведет третий по счету матч. В первых двух матчах, прошедших в Баку, она потерпела поражение. На этот раз соперником команды станет сборная Дании.
Отборочный этап чемпионата Европы (женская команда)
18:00 Азербайджан – Грузия
Отборочный этап чемпионата Европы (мужская команда)
21:00 Дания-Азербайджан