Волейбольная сборная Азербайджана начала III Игры СНГ с победы

Волейбольная сборная Азербайджана U-15 начала участие в III Играх СНГ с победы.

Как сообщает корреспондент Report, в рамках игры группы А в Гянджинском дворце спорта сборная одержала победу над Таджикистаном со счетом 3:0.

Отметим, что в первом матче дня сборная Беларуси с таким же счетом одержала победу над Кыргызстаном.