Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Волейбольная сборная Азербайджана начала III Игры СНГ с победы

    Командные
    • 29 сентября, 2025
    • 20:02
    Волейбольная сборная Азербайджана начала III Игры СНГ с победы

    Волейбольная сборная Азербайджана U-15 начала участие в III Играх СНГ с победы.

    Как сообщает корреспондент Report, в рамках игры группы А в Гянджинском дворце спорта сборная одержала победу над Таджикистаном со счетом 3:0.

    Отметим, что в первом матче дня сборная Беларуси с таким же счетом одержала победу над Кыргызстаном.

    III Игры СНГ победа сборная
    Фото
    Azərbaycanın voleybol millisi III MDB Oyunlarına qələbə ilə başlayıb

    Последние новости

    20:52

    Народный артист Рамиз Гулиев госпитализирован

    Искусство
    20:41

    Нетаньяху принес извинения премьеру Катара за недавний удар по Дохе

    Другие страны
    20:38

    Делегация Катара едет в Белый дом, где сейчас находится Нетаньяху

    Другие страны
    20:33

    Оборонный бюджет Польши в 2026 году составит около $55 млрд

    Другие страны
    20:19

    Испания запретила США использовать совместные базы для переброски оружия в Израиль

    Другие страны
    20:17

    Минобразования разрабатывает чат-бот для школьников - ЭКСКЛЮЗИВ

    Наука и образование
    20:14

    Президент Северного Кипра высоко оценил миротворческие усилия Азербайджана

    Внешняя политика
    20:13

    PASHA Holding: Будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательства

    Бизнес
    20:13

    Генсек СНГ исключил выход Армении из содружества

    В регионе
    Лента новостей