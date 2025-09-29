Волейбольная сборная Азербайджана начала III Игры СНГ с победы
Командные
- 29 сентября, 2025
- 20:02
Волейбольная сборная Азербайджана U-15 начала участие в III Играх СНГ с победы.
Как сообщает корреспондент Report, в рамках игры группы А в Гянджинском дворце спорта сборная одержала победу над Таджикистаном со счетом 3:0.
Отметим, что в первом матче дня сборная Беларуси с таким же счетом одержала победу над Кыргызстаном.
