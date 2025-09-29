İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycanın voleybol millisi III MDB Oyunlarına qələbə ilə başlayıb

    Komanda
    • 29 sentyabr, 2025
    • 19:41
    Azərbaycanın voleybol millisi III MDB Oyunlarına qələbə ilə başlayıb

    Azərbaycanın 15 yaşadək qadınlardan ibarət voleybol millisi III MDB Oyunlarına qələbə ilə başlayıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki A qrupunun oyunu çərçivəsində Gəncə İdman Sarayında Tacikistanla qarşılaşan yığma 3:0 hesablı qələbəyə sevinib.

    Qeyd edək ki, günün ilk görüşündə Belarus seçməsi Qırğızıstana eyni hesabla qalib gəlib.

    III MDB Oyunları Voleybol
    Волейбольная сборная Азербайджана начала III Игры СНГ с победы

