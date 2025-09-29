Azərbaycanın voleybol millisi III MDB Oyunlarına qələbə ilə başlayıb
Komanda
- 29 sentyabr, 2025
- 19:41
Azərbaycanın 15 yaşadək qadınlardan ibarət voleybol millisi III MDB Oyunlarına qələbə ilə başlayıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki A qrupunun oyunu çərçivəsində Gəncə İdman Sarayında Tacikistanla qarşılaşan yığma 3:0 hesablı qələbəyə sevinib.
Qeyd edək ki, günün ilk görüşündə Belarus seçməsi Qırğızıstana eyni hesabla qalib gəlib.
