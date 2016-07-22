Вице-президент НОК: На олимпиаде в Рио мы ждем от азербайджанских спортсменов как минимум три золотые медали

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ От азербайджанских спортсменов, которые примут участие на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, мы ждем как минимум три золотые медали.

Как сообщает Report, об этом на передаче QəbuldASAN на радиостанции ASAN radio заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Чингиз Гусейнзаде.

Он сказал, что давать прогнозы в спорте довольно сложно: "На последней олимпиаде с 53 спортсменами мы завоевали 10 медалей. И в этом году мы должны улучшить прошлогодний результат на играх в Бразилии и обязательно завоевать 11-12 медалей. Мы должны постараться увеличить количество золотых медалей и взять хотя бы три золота".

Ч.Гусейнзаде отметил, что нынешний состав полностью позволяет это: "Половина из 56 спортсменов могут завоевать медали. Мы должны занять свое достойное место".