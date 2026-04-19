В заключительный день ЧЕ на татами выйдут три азербайджанских дзюдоиста

На чемпионате Европы по дзюдо в грузинской столице Тбилиси к борьбе за медали подключатся еще три азербайджанских спортсмена.

Как передает корреспондент Report с места проведения соревнований, в последний день турнира на татами выйдут Зелим Коцоев (100 кг), Кянан Насибов (+100 кг) и Мадина Каисинова (+78 кг).

Чемпионат Европы

100 кг, 1/16 финала

Зелим Коцоев – Никола Павловски (Северная Македония)

+100 кг, 1/8 финала

Кянан Насибов – победитель пары Матео Акиана Монго (Франция) / Эрик Абрамов (Германия)

+78 кг, 1/16 финала

Мадина Каисинова – Элис Старцева (Россия)

Ранее в составе сборной Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебряную медаль, Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) - бронзовые.