В заключительный день ЧЕ на татами выйдут три азербайджанских дзюдоиста
- 19 апреля, 2026
- 09:22
На чемпионате Европы по дзюдо в грузинской столице Тбилиси к борьбе за медали подключатся еще три азербайджанских спортсмена.
Как передает корреспондент Report с места проведения соревнований, в последний день турнира на татами выйдут Зелим Коцоев (100 кг), Кянан Насибов (+100 кг) и Мадина Каисинова (+78 кг).
Чемпионат Европы
100 кг, 1/16 финала
Зелим Коцоев – Никола Павловски (Северная Македония)
+100 кг, 1/8 финала
Кянан Насибов – победитель пары Матео Акиана Монго (Франция) / Эрик Абрамов (Германия)
+78 кг, 1/16 финала
Мадина Каисинова – Элис Старцева (Россия)
Ранее в составе сборной Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебряную медаль, Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) - бронзовые.
