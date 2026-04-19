    В заключительный день ЧЕ на татами выйдут три азербайджанских дзюдоиста

    Командные
    • 19 апреля, 2026
    • 09:22
    В заключительный день ЧЕ на татами выйдут три азербайджанских дзюдоиста

    На чемпионате Европы по дзюдо в грузинской столице Тбилиси к борьбе за медали подключатся еще три азербайджанских спортсмена.

    Как передает корреспондент Report с места проведения соревнований, в последний день турнира на татами выйдут Зелим Коцоев (100 кг), Кянан Насибов (+100 кг) и Мадина Каисинова (+78 кг).

    Чемпионат Европы

    100 кг, 1/16 финала

    Зелим Коцоев – Никола Павловски (Северная Македония)

    +100 кг, 1/8 финала

    Кянан Насибов – победитель пары Матео Акиана Монго (Франция) / Эрик Абрамов (Германия)

    +78 кг, 1/16 финала

    Мадина Каисинова – Элис Старцева (Россия)

    Ранее в составе сборной Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал серебряную медаль, Ахмед Юсифов (60 кг), Туран Байрамов (66 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) - бронзовые.

    Чемпионат Европы Азербайджанские дзюдоисты Хидаят Гейдаров Туран Байрамов Ахмед Юсифов Грузия
    Avropa çempionatının son günündə Azərbaycanın daha 3 cüdoçusu mübarizəyə qoşulacaq

