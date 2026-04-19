    • 19 aprel, 2026
    • 09:01
    Avropa çempionatının son günündə Azərbaycanın daha 3 cüdoçusu mübarizəyə qoşulacaq

    Azərbaycanın daha 3 cüdoçusu Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən və bu gün başa çatacaq Avropa çempionatında mübarizəyə aparacaq.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbəri verir ki, yarışın son günündə Zelim Kotsoyev (100 kq), Kənan Nəsibov (+100 kq) və Madina Kaisinova (+78 kq) tatamiyə çıxacaqlar.

    Avropa çempionatı

    100 kq, 1/16 final

    Zelim Kotsoyev – Nikola Pavlovski (Şimali Makedoniya)

    +100 kq, 1/8 final

    Kənan Nəsibov – Mateo Akiana Monqo (Fransa) / Erik Abramov (Almaniya) cütünün qalibi ilə

    +78 kq, 1/16 final

    Madina Kaisinova – Elis Startseva (Rusiya)

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Hidayət Heydərov (73 kq) gümüş, Əhməd Yusifov (60 kq), Turan Bayramov (66 kq) və Zelim Tçkayev (81 kq) bürünc medal qazanıblar.

    В заключительный день ЧЕ на татами выйдут три азербайджанских дзюдоиста

