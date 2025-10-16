В Высшей лиге Азербайджана во волейболу среди мужчин стартовал новый сезон
Командные
- 16 октября, 2025
- 09:40
Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин стартовал новый сезон.
Как сообщает Report, в первый игровой день тура состоятся два матча.
В 15:00 "Нефтчи" встретится с "Орду", а в 17:00 "Муров Аз Терминал" сыграет с "Азеррейл".
Оба матча пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Последние новости
09:54
В сентябре производство компьютеров в Азербайджане увеличилось в 30 разИКТ
09:49
Азербайджан и Сомали вводят безвиз для владельцев дипломатических паспортовВнешняя политика
09:45
В Армении глава Арагацотнской епархии взят под стражу на два месяца - ОБНОВЛЕНОВ регионе
09:40
В Высшей лиге Азербайджана во волейболу среди мужчин стартовал новый сезонКомандные
09:37
Госкомпании Азербайджана в 2026-2029гг сократят выплаты дивидендов в бюджетФинансы
09:36
Кубок Европы ФИБА: Еще одна азербайджанская команда начнет борьбу в основном этапеКомандные
09:20
В Баку 57-летняя женщина погибла от травм, полученных в ДТППроисшествия
09:15
В Азербайджане доходы от мобильной связи выросли почти на 3%ИКТ
09:14