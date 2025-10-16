В Высшей лиге Азербайджана во волейболу среди мужчин стартовал новый сезон

Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин стартовал новый сезон.

Как сообщает Report, в первый игровой день тура состоятся два матча.

В 15:00 "Нефтчи" встретится с "Орду", а в 17:00 "Муров Аз Терминал" сыграет с "Азеррейл".

Оба матча пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.