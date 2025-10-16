Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Командные
    • 16 октября, 2025
    • 09:40
    В Высшей лиге Азербайджана во волейболу среди мужчин стартовал новый сезон

    Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин стартовал новый сезон.

    Как сообщает Report, в первый игровой день тура состоятся два матча.

    В 15:00 "Нефтчи" встретится с "Орду", а в 17:00 "Муров Аз Терминал" сыграет с "Азеррейл".

    Оба матча пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    волейбол чемпионат Азербайджана высшая лига
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə start verilir

