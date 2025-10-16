Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə start verilir
Komanda
- 16 oktyabr, 2025
- 09:07
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.
Saat 15:00-da "Neftçi" "Ordu" ilə, 17:00-da isə "Murov Az Terminal" "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək.
Hər iki qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək.
Qeyd edək ki, turun "Gənclər" – "Xilasedici" oyununun keçiriləcəyi yer və tarix barədə məlumat veriləcək.
