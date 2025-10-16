İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Komanda
    • 16 oktyabr, 2025
    • 09:07
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə start verilir

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

    Saat 15:00-da "Neftçi" "Ordu" ilə, 17:00-da isə "Murov Az Terminal" "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək.

    Hər iki qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, turun "Gənclər" – "Xilasedici" oyununun keçiriləcəyi yer və tarix barədə məlumat veriləcək.

    В Высшей лиге Азербайджана во волейболу среди мужчин стартовал новый сезон

