В Нью‑Йорке 17‑летний хоккеист скончался во время матча

Хоккеист Коннор Касин скончался в возрасте 17 лет во время благотворительного матча в США.

Хоккеист Коннор Касин скончался в возрасте 17 лет во время благотворительного матча в США.

Как передает Report со ссылкой на The New York Post, спортсмен потерял сознание во время матча и упал на лед.

По данным издания, игрок молодежной команды "Лонг‑Айленд Шаркс" потерял сознание во время перерыва между периодами. Матч был посвящен памяти его одноклассницы Сабрины Наваретти, которая погибла в автокатастрофе в прошлом году.

Отмечается, что в ожидании врачей зрители выбежали на лед и сделали спортсмену искусственное дыхание. Хоккеист был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Причина смерти на данный момент не установлена.