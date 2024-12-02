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 В Нью‑Йорке 17‑летний хоккеист скончался во время матча

 В Нью‑Йорке 17‑летний хоккеист скончался во время матча Хоккеист Коннор Касин скончался в возрасте 17 лет во время благотворительного матча в США.
Командные
2 декабря 2024 г. 18:39
 В Нью‑Йорке 17‑летний хоккеист скончался во время матча

Хоккеист Коннор Касин скончался в возрасте 17 лет во время благотворительного матча в США.

Как передает Report со ссылкой на The New York Post, спортсмен потерял сознание во время матча и упал на лед.

По данным издания, игрок молодежной команды "Лонг‑Айленд Шаркс" потерял сознание во время перерыва между периодами. Матч был посвящен памяти его одноклассницы Сабрины Наваретти, которая погибла в автокатастрофе в прошлом году.

Отмечается, что в ожидании врачей зрители выбежали на лед и сделали спортсмену искусственное дыхание. Хоккеист был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Причина смерти на данный момент не установлена.

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Версия на английском языке New York high school hockey player Connor Kasin, 17, dead after collapsing on ice
Версия на азербайджанском языке 17 yaşlı hokkeyçi xeyriyyə matçı zamanı dünyasını dəyişib

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