 В Нью‑Йорке 17‑летний хоккеист скончался во время матча

Хоккеист Коннор Касин скончался в возрасте 17 лет во время благотворительного матча в США.
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По данным издания, игрок молодежной команды "Лонг‑Айленд Шаркс" потерял сознание во время перерыва между периодами. Матч был посвящен памяти его одноклассницы Сабрины Наваретти, которая погибла в автокатастрофе в прошлом году.
Отмечается, что в ожидании врачей зрители выбежали на лед и сделали спортсмену искусственное дыхание. Хоккеист был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.
Причина смерти на данный момент не установлена.