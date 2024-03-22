В Гёйгёле стартовали зональные соревнования первенства Азербайджана по гандболу

В Гёйгёльском Олимпийском спортивном комплексе стартовали зональные соревнования первенства Азербайджана по гандболу среди юношей 2008 г.р и младше.

В Гёйгёльском Олимпийском спортивном комплексе стартовали зональные соревнования первенства Азербайджана по гандболу среди юношей 2008 г.р и младше.

Как сообщает Report, в первый день турнира, организованного Министерством молодежи и спорта и Федерацией гандбола Азербайджана, состоялись 4 игры.

Гёйгёльская команда, обыгравшая гянджинскую команду с минимальным преимуществом (11:10), во втором матче проиграла команде Газаха со счетом 8:15.

Мингячевирская команда обыграла команду Газаха со счетом 23:16 и команду Гянджи - со счетом 17:6.

Сегодня состоятся очередные матчи. Победители получат право участвовать в финальном этапе первенства Азербайджана в июне в Баку.