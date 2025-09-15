В Гяндже завершился турнир по плаванию "Ganja Cup 2025"
Командные
- 15 сентября, 2025
- 00:09
В Гяндже завершился двухдневный турнир по плаванию "Ganja Cup 2025", организованный в рамках подготовки к Играм СНГ.
Как передает Report, соревнования проводились совместно при поддержке Министерства молодёжи и спорта Азербайджанской Республики, Федерации плавания Азербайджана и Операционной компании Бакинского кольца (BCC). В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 24 клубов, соревновавшихся в различных стилях и на разных дистанциях.
Отмечается, что турнир не только стал важной проверкой в подготовке к Играм СНГ, но и внес значимый вклад в развитие плавания в стране, особенно способствуя росту интереса к этому виду спорта в регионах.
В Гяндже завершился турнир по плаванию "Ganja Cup 2025"
