Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    В Гяндже завершился турнир по плаванию "Ganja Cup 2025"

    Командные
    • 15 сентября, 2025
    • 00:09
    В Гяндже завершился турнир по плаванию Ganja Cup 2025

    В Гяндже завершился двухдневный турнир по плаванию "Ganja Cup 2025", организованный в рамках подготовки к Играм СНГ.

    Как передает Report, соревнования проводились совместно при поддержке Министерства молодёжи и спорта Азербайджанской Республики, Федерации плавания Азербайджана и Операционной компании Бакинского кольца (BCC). В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 24 клубов, соревновавшихся в различных стилях и на разных дистанциях.

    Отмечается, что турнир не только стал важной проверкой в подготовке к Играм СНГ, но и внес значимый вклад в развитие плавания в стране, особенно способствуя росту интереса к этому виду спорта в регионах.

    Ganja Cup 2025 турнир по плаванию Игры СНГ
    Gəncədə üzgüçülük üzrə "Ganja Cup 2025" turniri başa çatıb

    Последние новости

    00:09

    В Гяндже завершился турнир по плаванию "Ganja Cup 2025"

    Командные
    00:00

    Минуло 107 лет со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации

    Внутренняя политика
    00:00

    В Азербайджане отмечается День знаний

    Наука и образование
    23:52

    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали медали на чемпионате мира в Загребе

    Командные
    23:24

    МИД Румынии вызвал посла РФ в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства

    Другие страны
    22:58

    Fox News: Подозреваемый в убийстве Кирка содержится в одиночной камере

    Другие страны
    22:30

    Зеленский заявил о проблемах в нефтяной отрасли РФ из-за украинских ударов

    Другие страны
    22:17

    Полиция Испании применила силу против протестующих на "Вуэльте"

    Другие страны
    21:51

    Конгресс США не примет санкции против РФ без согласия Трампа

    Другие страны
    Лента новостей