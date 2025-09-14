İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Gəncədə üzgüçülük üzrə "Ganja Cup 2025" turniri başa çatıb

    Fərdi
    • 14 sentyabr, 2025
    • 23:58
    Gəncədə üzgüçülük üzrə Ganja Cup 2025 turniri başa çatıb

    Gəncə şəhərində iki gün davam edən, MDB Oyunlarına hazırlıq çərçivəsində təşkil edilən üzgüçülük üzrə "Ganja Cup 2025" turniri başa çatıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş turnirdə 24 klubu təmsil edən 200-dən çox idmançı müxtəlif üslublar və məsafələr üzrə mübarizə aparıblar.

    Qeyd edək ki, turnir MDB Oyunlarına hazırlıq üçün mühüm sınaq olmaqla yanaşı, üzgüçülüyün inkişafına, xüsusən də bölgələrdə bu idman növünə marağın artmasına töhfə verib.

    üzgüçülük MDB Oyunları Gənclər və İdman Nazirliyi Gəncə
    В Гяндже завершился турнир по плаванию "Ganja Cup 2025"

    Son xəbərlər

    01:39

    Almaniyanın xarici işlər naziri: NATO ölkələri Rusiyaya təzyiqləri artırmalıdır

    Digər ölkələr
    01:12

    KİV: Türkiyə əsilli Sinan Selen Almaniyanın əks-kəşfiyyatına rəhbərlik edəcək

    Digər ölkələr
    00:45

    ABŞ-də Çarli Kirk abidəsini təhqir edən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    00:23

    Əlcəzair prezidenti yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    00:00

    Bakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasından 107 il ötür

    Daxili siyasət
    00:00

    Azərbaycanda Bilik Günüdür

    Elm və təhsil
    23:58

    Gəncədə üzgüçülük üzrə "Ganja Cup 2025" turniri başa çatıb

    Fərdi
    23:57

    Türkiyənin basketbol millisi Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb

    Komanda
    23:39

    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri dünya çempionatına üç medalla başlayıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti