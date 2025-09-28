В Гяндже сегодня состоится официальная церемония открытия III Игр СНГ

В Азербайджане состоится церемония открытия III Игр СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, мероприятие на городском стадионе начнется в 19:00.

На мероприятии знаменосцами азербайджанской делегации будут каратист Асиман Гурбанлы и тхэквондистка Земфира Гасанзаде.

Отметим, что в соревнованиях, стартовавших два дня назад, принимают участие 1 624 спортсмена и 2 337 делегата из 13 стран. В турнире Азербайджан представляют 340 спортсменов, Пакистан - 4, Россию - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турцию - 38, Кубу - 11, Кувейт - 6, а Оман - 4 спортсмена.

Церемония закрытия соревнований состоится 8 октября на Гянджинской городском стадионе.