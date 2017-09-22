В Баку стартовал чемпионат Европы по волейболу среди женщин

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня стартовал чемпионат Европы по волейболу среди женщин.
Как сообщает Report, первый матч соревнования, которое проводится в Азербайджане и Грузии, состоялся на Национальной гимнастической арене в Баку.
Встречаются сборные Украины и России из группы С. Матч обслуживает поляк Павел Буркевич и Ксения Юркович из Хорватии.
Другая встреча первого тура в этой группе состоится между сборными Болгарии и Украины 23 сентября.
Отметим, что сегодня в рамках первого тура состоятся 6 матчей в 3 группах:
Группа A
18:00. Венгрия - Азербайджан
20:00. Германия - Польша
Баку, Национальная гимнастическая арена
Группа B
18:00. Италия - Грузия
21:00. Беларусь - Хорватия
Тбилиси, новый Дворец спорта
Группа D
17:00. Сербия - Чехия
20:00. Голландия - Бельгия
Гейгель, Олимпийский спортивный комплекс.
Sport DepartmentАвтор новости
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