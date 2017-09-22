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    В Баку стартовал чемпионат Европы по волейболу среди женщин

    В матче открытия встречаются сборные России и Украины© Report/ Elshan Baba

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня стартовал чемпионат Европы по волейболу среди женщин. 

    Как сообщает Report, первый матч соревнования, которое проводится в Азербайджане и Грузии, состоялся на Национальной гимнастической арене в Баку.

    Встречаются сборные Украины и России из группы С. Матч обслуживает поляк Павел Буркевич и Ксения Юркович из Хорватии.

    Другая встреча первого тура в этой группе состоится между сборными Болгарии и Украины 23 сентября.

    Отметим, что сегодня в рамках первого тура состоятся 6 матчей в 3 группах:

    Группа A

    18:00. Венгрия - Азербайджан

    20:00. Германия - Польша 

    Баку, Национальная гимнастическая арена

    Группа B

    18:00. Италия - Грузия

    21:00. Беларусь - Хорватия

    Тбилиси, новый Дворец спорта

    Группа D

    17:00. Сербия - Чехия

    20:00. Голландия - Бельгия

    Гейгель, Олимпийский спортивный комплекс.

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