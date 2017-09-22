В Баку стартовал чемпионат Европы по волейболу среди женщин

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня стартовал чемпионат Европы по волейболу среди женщин.

Как сообщает Report, первый матч соревнования, которое проводится в Азербайджане и Грузии, состоялся на Национальной гимнастической арене в Баку.

Встречаются сборные Украины и России из группы С. Матч обслуживает поляк Павел Буркевич и Ксения Юркович из Хорватии.

Другая встреча первого тура в этой группе состоится между сборными Болгарии и Украины 23 сентября.

Отметим, что сегодня в рамках первого тура состоятся 6 матчей в 3 группах:

Группа A

18:00. Венгрия - Азербайджан

20:00. Германия - Польша

Баку, Национальная гимнастическая арена

Группа B

18:00. Италия - Грузия

21:00. Беларусь - Хорватия

Тбилиси, новый Дворец спорта

Группа D

17:00. Сербия - Чехия

20:00. Голландия - Бельгия

Гейгель, Олимпийский спортивный комплекс.