Фаиг Гараев: Причина моего возвращения в команду – развитие волейбола в Азербайджане

Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев назвал причиной своего возвращения в команду развитие волейбола в стране.

Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев назвал причиной своего возвращения в команду развитие волейбола в стране.

Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам после тренировки команды в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

Главный тренер выразил удовлетворение процессом подготовки: "У нас всего неделя после окончания чемпионата страны. 9 мая мы отправимся в путь. В 2026 году чемпионат Европы по волейболу пройдет в Азербайджане, и мы уже начали подготовку".

Ф.Гараев сообщил о намерении вернуть в страну выступающих за рубежом азербайджанских волейболистов: "Нужные нам игроки будут приглашены на соревнования 2026 года. Мы решили уже сейчас начать подготовку молодых игроков. Пока рано говорить о победе. Многие из них даже не играли в своих клубах. Необходимо вернуть играющих за рубежом молодых спортсменов в азербайджанские клубы".