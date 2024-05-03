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Азербайджанская баскетбольная лига: "Сархадчи" и "Хазри" встретятся на пути к полуфиналу

Азербайджанская баскетбольная лига: "Сархадчи" и "Хазри" встретятся на пути к полуфиналу Команды "Сархадчи" и "Хазри" проведут сегодня вторую игру в стадии плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги.
Командные
3 мая 2024 г. 10:10
Азербайджанская баскетбольная лига: Сархадчи и Хазри встретятся на пути к полуфиналу

Команды "Сархадчи" и "Хазри" проведут сегодня вторую игру в стадии плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает Report, после этого матча может стать известен еще один полуфиналист.

Для этого должен победить клуб "Хазри". В первой встрече этих команд "Сархадчи" проиграли со счетом 64:98. По правилам соревнований, в следующий раунд выходит команда, одержавшая 2 победы подряд.

Вчера во втором поединке между командами "Хырдалан" и "Нефтчи" первые одержали победу со счетом 76:73 и вышли в полуфинал.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" və "Xəzri" yarımfinal yolunda üz-üzə gələcəklər

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