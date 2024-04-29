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Чемпионат по гандболу: "Карабах" укрепил лидерство

Чемпионат по гандболу: "Карабах" укрепил лидерство Cостоялись две игры XV тура чемпионата Азербайджана по гандболу среди женских команд.
Командные
29 апреля 2024 г. 09:57
Чемпионат по гандболу: Карабах укрепил лидерство

Cостоялись две игры XV тура чемпионата Азербайджана по гандболу среди женских команд.

Как сообщает Report, первая встреча прошла между командами "Карабах" и "Азерйол".

Матч завершился победой "Карабаха" со счетом 31:24. В другой игре чемпионата "Кюр" был гостем "Спортивной академии". Победу одержали мингячевирские гандболистки со счетом 31:18.

"Карабах" укрепил свое лидерство с 26 очками. "Кюр" расположился на второй строчке с 23 очками, а "Азерйол" занял третье место с 19 очками. "Спортивная Академия" и "Баку" делят четвертое и пятое места с 8 очками каждая.

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Версия на азербайджанском языке Həndbol çempionatı: "Qarabağ" liderliyini möhkəmləndirib

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