Чемпионат по гандболу: "Карабах" укрепил лидерство

Cостоялись две игры XV тура чемпионата Азербайджана по гандболу среди женских команд.
Как сообщает Report, первая встреча прошла между командами "Карабах" и "Азерйол".
Матч завершился победой "Карабаха" со счетом 31:24. В другой игре чемпионата "Кюр" был гостем "Спортивной академии". Победу одержали мингячевирские гандболистки со счетом 31:18.
"Карабах" укрепил свое лидерство с 26 очками. "Кюр" расположился на второй строчке с 23 очками, а "Азерйол" занял третье место с 19 очками. "Спортивная Академия" и "Баку" делят четвертое и пятое места с 8 очками каждая.