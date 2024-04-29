Чемпионат по гандболу: "Карабах" укрепил лидерство

Cостоялись две игры XV тура чемпионата Азербайджана по гандболу среди женских команд.

Cостоялись две игры XV тура чемпионата Азербайджана по гандболу среди женских команд.

Как сообщает Report, первая встреча прошла между командами "Карабах" и "Азерйол".

Матч завершился победой "Карабаха" со счетом 31:24. В другой игре чемпионата "Кюр" был гостем "Спортивной академии". Победу одержали мингячевирские гандболистки со счетом 31:18.

"Карабах" укрепил свое лидерство с 26 очками. "Кюр" расположился на второй строчке с 23 очками, а "Азерйол" занял третье место с 19 очками. "Спортивная Академия" и "Баку" делят четвертое и пятое места с 8 очками каждая.