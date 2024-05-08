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Зидан зажжет олимпийский котел в Марселе

Зидан зажжет олимпийский котел в Марселе Бывший футболист мадридского "Реала" и сборной Франции Зинедин Зидан примет участие в зажжении олимпийского котла во французском Марселе, сообщает Report со ссылкой на французские СМИ.
Командные
8 мая 2024 г. 18:15
Зидан зажжет олимпийский котел в Марселе

Бывший футболист мадридского "Реала" и сборной Франции Зинедин Зидан примет участие в зажжении олимпийского котла во французском Марселе, сообщает Report со ссылкой на французские СМИ.

8 мая во Франции проходит торжественная церемония прибытия в страну олимпийского огня, который доставят на паруснике "Белем".

Вечером огонь перенесут на сушу. Первым участником эстафеты олимпийского огня на территории Франции станет пловец Флоран Маноду. Имя второго участника эстафеты не называется. Третий участник эстафеты примет огонь и зажжет олимпийский котел. Этим участником и будет Зидан.

Олимпийские игры в столице Франции стартуют 26 июля.

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