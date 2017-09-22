Bakıda voleybolçu qadınlar arasında Avropa çempionatı start götürüb

Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ Voleybolçu qadınlar arasında Avropa çempionatına start verilib. "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan və Gürcüstanda təşkil olunan yarışın ilk oyunu Bakıdakı Milli Gimnastika Arenasında keçirilir.
C qrupunda yer alan Ukrayna və Rusiya yığmaları üz-üzə gəlir. Görüşü polşalı Pavel Burkeviçlə xorvatiyalı Kseniya Yurkoviç idarə edir.
Bu qrupda ilk turun digər qarşılaşması sentyabrın 23-də Bolqarıstan və Ukrayna milliləri arasında baş tutacaq.
Qeyd edək ki, ilk tur çərçivəsində bu gün daha 3 qrupda 6 oyun keçiriləcək:
A qrupu
18:00. Macarıstan – Azərbaycan
20:30. Almaniya – Polşa
Bakı. Milli Gimnastika Arenası
B qrupu
18:00. İtaliya – Gürcüstan
21:00. Belarus – Xorvatiya
Tbilisi. Yeni İdman Sarayı
D qrupu
17:00. Serbiya – Çexiya
20:00. Hollandiya Belçika
Göygöl. Olimpiya İdman Kompleksi
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
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