Историческое достижение от сборной Азербайджана на чемпионате Европы по дзюдо

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате Европы в хорватском Загребе 25 - 27 апреля.

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате Европы в хорватском Загребе 25 - 27 апреля.

Как передает Report , это лучший результат нашей сборной с 1993 года.

Кроме того, Эльджан Гаджиев стал первым чемпионом Европы из Азербайджана в весовой категории до 90 кг. В борьбе за золото турнира он одолел олимпийского чемпиона из Грузии Лашу Бекаури, который считается лучшим дзюдоистом в этой категории.

Хидаят Гейдаров, занимающий первое место в мировом рейтинге в весовой категории 73 кг., успешно защитил титул и стал четырехкратным чемпионом Европы.

Балабей Агаев в весовой категории 60 кг. завоевал серебряную медаль.