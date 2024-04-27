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Историческое достижение от сборной Азербайджана на чемпионате Европы по дзюдо

Историческое достижение от сборной Азербайджана на чемпионате Европы по дзюдо Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате Европы в хорватском Загребе 25 - 27 апреля.
Командные
27 апреля 2024 г. 23:57
Историческое достижение от сборной Азербайджана на чемпионате Европы по дзюдо

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате Европы в хорватском Загребе 25 - 27 апреля.

Как передает Report, это лучший результат нашей сборной с 1993 года.

Кроме того, Эльджан Гаджиев стал первым чемпионом Европы из Азербайджана в весовой категории до 90 кг. В борьбе за золото турнира он одолел олимпийского чемпиона из Грузии Лашу Бекаури, который считается лучшим дзюдоистом в этой категории.

Хидаят Гейдаров, занимающий первое место в мировом рейтинге в весовой категории 73 кг., успешно защитил титул и стал четырехкратным чемпионом Европы.

Балабей Агаев в весовой категории 60 кг. завоевал серебряную медаль.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi cüdo üzrə Avropa çempionatında tarixi qələbəyə imza atıb

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