Завершился регулярный сезон Азербайджанской баскетбольной лиги

Завершился заключительный, 18-й тур регулярного сезона Азербайджанской баскетбольной лиги.

Завершился заключительный, 18-й тур регулярного сезона Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, в последний день тура прошел один матч: в Хачмазе "НТД-Индиго" победила "Шеки" со счетом 85:70 (16:13, 27:20, 17:20, 25:17).

Ранее состоялись четыре поединка: "Сабах" – "Хазри" - 77:65, "Хырдалан" – "Джалилабад" – 90:84, "Серхедчи" – "Нефтчи" - 69:73, "Гянджа" – "Сумгайыт" - 86:82.

Отметим, что в полуфинал АБЛ вышли "Сабах" и "НТД-Индиго", а "Хазри", "Хырдалан", "Нефтчи" и "Серхедчи" сыграют в 1/4 финала.

В первом четвертьфинале сыграют "Хазри" и "Серхедчи", а в другом "Хырдалан" и "Нефтчи".