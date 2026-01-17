В Азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоятся еще три матча

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге пройдут еще 3 матча XIII тура.

Как сообщает Report, в 13:00 клуб "Орду" проведет матч против "Сархадчи", а спустя час после его завершения "Гянджа" встретится с "Нефтчи".

В последнем матче дня в 19:00 встретятся баскетбольные команды "Сумгайыт" и "Губа".

В группе А "Нефтчи" занимает третье место с 16 очками, а "Гянджа" с таким же количеством очков - четвертое.

В группе В лидирует "Орду" с 24 очками. "Сархадчи" и "Губа" с 16 очками занимают соответственно четвертое и пятое места, а "Сумгайыт" с 15 очками - последнее, шестое место.

Отметим, что в первом матче тура "Нахчыван" одержал победу над "Лянкяраном" со счетом 106:75.