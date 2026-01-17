В Азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоятся еще три матча
17 января, 2026
- 09:29
Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге пройдут еще 3 матча XIII тура.
Как сообщает Report, в 13:00 клуб "Орду" проведет матч против "Сархадчи", а спустя час после его завершения "Гянджа" встретится с "Нефтчи".
В последнем матче дня в 19:00 встретятся баскетбольные команды "Сумгайыт" и "Губа".
В группе А "Нефтчи" занимает третье место с 16 очками, а "Гянджа" с таким же количеством очков - четвертое.
В группе В лидирует "Орду" с 24 очками. "Сархадчи" и "Губа" с 16 очками занимают соответственно четвертое и пятое места, а "Сумгайыт" с 15 очками - последнее, шестое место.
Отметим, что в первом матче тура "Нахчыван" одержал победу над "Лянкяраном" со счетом 106:75.
