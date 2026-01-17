İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 17 yanvar, 2026
    • 09:13
    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XIII turun daha 3 oyunu keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ilk olaraq saat 13:00-da "Ordu" "Sərhədçi" ilə üz-üzə gələcək.

    Bu qarşılaşmadan 1 saat sonra "Gəncə" "Neftçi"ni sınağa çəkəcək.

    Günün son görüşündə isə "Sumqayıt" və "Quba" basketbolçuları münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər. Bu matç saat 19:00-da başlayacaq.

    A qrupunda "Neftçi" 16 xalla üçüncü, eyni xala malik "Gəncə" dördüncüdür. B qrupuna isə 24 xalla "Ordu" başçılıq edir. 16 xalı olan "Sərhədçi" və "Quba" müvafiq olaraq dördüncü və beşinci pillələrdə yer alıblar. "Sumqayıt" isə 15 xalla sonuncu - altıncıdır.

    Qeyd edək ki, turun ilk matçında "Naxçıvan" "Lənkəran"a 106:75 hesabı ilə qalib gəlib.

