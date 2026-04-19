"Туран" стал победителем Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин
Командные
- 19 апреля, 2026
- 18:52
Товузский "Туран" стал победителем Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин.
Как сообщает Report, в финале команда встретилась с бакинским DH Volley.
Встреча в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта завершилась победой "Турана" со счётом 3:1 (15:25, 25:21, 25:19, 25:23).
Отметим, что бронзовым призером Высшей лиги стала "Гянджа".
