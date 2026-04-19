    Turan qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının qalibi olub

    19 aprel, 2026
    • 18:06
    Turan qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının qalibi olub

    Turan qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının qalibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, Tovuz təmsilçisi qızıl medal uğrunda görüşdə "DH Volley" komandası ilə üz-üzə gəlib.

    Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində baş tutan görüş "Turan"ın 3:1 (15:25, 25:21, 25:19, 25:23) hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Yüksək Liqasının bürünc medalçısı "Gəncə" komandası olub.

    "Туран" стал победителем Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин

