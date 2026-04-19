"Turan" qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının qalibi olub
- 19 aprel, 2026
- 18:06
"Turan" qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının qalibi olub.
"Report" xəbər verir ki, Tovuz təmsilçisi qızıl medal uğrunda görüşdə "DH Volley" komandası ilə üz-üzə gəlib.
Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində baş tutan görüş "Turan"ın 3:1 (15:25, 25:21, 25:19, 25:23) hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Yüksək Liqasının bürünc medalçısı "Gəncə" komandası olub.
