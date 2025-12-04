Состоятся очередные матчи Высшей лиги Азербайджана среди волейболисток
Состоятся очередные матчи 5-го тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает Report, команда "Национальная академия авиации" встретится с "Муров Аз Терминал".
Матч пройдет в спортивном зале Национальной академии авиации.
Второй матч состоится между командами UNEC и "Туран" в спортзале UNEC.
Оба матча начнутся в 17:00.
Отметим, что вчера команда DH Volley победила "Гянджляр" со счетом 3:0.
Пятый тур Высшей лиги по волейболу среди женщин завершится завтра.
