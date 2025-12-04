Состоятся очередные матчи Высшей лиги Азербайджана среди волейболисток

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Командные
    • 04 декабря, 2025
    • 10:21
    Состоятся очередные матчи 5-го тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

    Как сообщает Report, команда "Национальная академия авиации" встретится с "Муров Аз Терминал".

    Матч пройдет в спортивном зале Национальной академии авиации.

    Второй матч состоится между командами UNEC и "Туран" в спортзале UNEC.

    Оба матча начнутся в 17:00.

    Отметим, что вчера команда DH Volley победила "Гянджляр" со счетом 3:0.

    Пятый тур Высшей лиги по волейболу среди женщин завершится завтра.

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti matçlar keçiriləcək
    Лента новостей