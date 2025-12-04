İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Komanda
    • 04 dekabr, 2025
    • 09:57
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti matçlar keçiriləcək

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V turun növbəti matçları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, "Milli Aviasiya Akademiyası" komandası "Murov Az Terminal"la üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Milli Aviasiya Akademiyasının idman zalında baş tutacaq. Digər görüş UNEC və "Turan" arasında gerçəkləşəcək. Bu matç UNEC-in idman zalında keçiriləcək.

    Hər iki qarşılaşma saat 17:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan "DH Volley" - "Gənclər" görüşündə birincilər 3:0 hesablı qələbə qazanıb. Qadınlar arasında Yüksək Liqanın V turuna sabah yekun vurulacaq.

