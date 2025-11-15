В Азербайджанской баскетбольной лиге состоится очередной матч VII тура
Командные
- 15 ноября, 2025
- 09:41
Сегодня состоится очередной матч VII тура Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает Report, в 14:00 в группе А "Шеки" сыграет с "Нефтчи" в Шекинском олимпийском спорткомплексе.
"Шеки" занимает 3-е место в группе с 8 очками, а "Нефтчи" - 4-е место с 7 очками.
В предыдущих матчах тура "Лянкяран" обыграл "Сархадчи" (83:78), а "Нахчыван" победил "Сумгайыт" (116:99).
Отметим, что VII тур завершится 16 ноября.
