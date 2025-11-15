Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Азербайджанской баскетбольной лиге состоится очередной матч VII тура

    Командные
    • 15 ноября, 2025
    • 09:41
    В Азербайджанской баскетбольной лиге состоится очередной матч VII тура

    Сегодня состоится очередной матч VII тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

    Как сообщает Report, в 14:00 в группе А "Шеки" сыграет с "Нефтчи" в Шекинском олимпийском спорткомплексе.

    "Шеки" занимает 3-е место в группе с 8 очками, а "Нефтчи" - 4-е место с 7 очками.

    В предыдущих матчах тура "Лянкяран" обыграл "Сархадчи" (83:78), а "Нахчыван" победил "Сумгайыт" (116:99).

    Отметим, что VII тур завершится 16 ноября.

