В Азербайджанской баскетбольной лиге состоится очередной матч VII тура

Сегодня состоится очередной матч VII тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает Report, в 14:00 в группе А "Шеки" сыграет с "Нефтчи" в Шекинском олимпийском спорткомплексе.

"Шеки" занимает 3-е место в группе с 8 очками, а "Нефтчи" - 4-е место с 7 очками.

В предыдущих матчах тура "Лянкяран" обыграл "Сархадчи" (83:78), а "Нахчыван" победил "Сумгайыт" (116:99).

Отметим, что VII тур завершится 16 ноября.