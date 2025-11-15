İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Futbol
    • 15 noyabr, 2025
    • 11:44
    İtaliya klubunun qapıçısı bir neçə ay müddətinə sıradan çıxıb

    İtaliyanın "Parma" klubunun və Yaponiya millisinin qapıçısı Zion Suzuki bir neçə ay müddətinə sıradan çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə A Seriyası təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Sol əlindən zədə alan futbolçunun ölkəsində əməliyyat olunduğu bildirilib.

    Qeyd edək ki, 23 yaşlı qolkiper cari mövsümdə meydana çıxdığı 13 oyunda 16 qol buraxıb. "Parma" hazırda turnir cədvəlində 8 xalla 17-ci pillədə qərarlaşıb.

