Состоится очередной матч в женской Высшей лиге Азербайджана по волейболу
Командные
- 20 ноября, 2025
- 10:05
Сегодня состоится очередной матч в 3-м туре Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает Report, клуб DH Volley в 16:00 встретится с командой "Муров Аз Терминал" в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.
Отметим, что вчера UNEC одержал победу над "Азеррейл" со счетом 3:0.
Третий тур завершится 21 ноября.
