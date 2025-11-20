Состоится очередной матч в женской Высшей лиге Азербайджана по волейболу

Сегодня состоится очередной матч в 3-м туре Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает Report, клуб DH Volley в 16:00 встретится с командой "Муров Аз Терминал" в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.

Отметим, что вчера UNEC одержал победу над "Азеррейл" со счетом 3:0.

Третий тур завершится 21 ноября.