    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç keçiriləcək

    Komanda
    • 20 noyabr, 2025
    • 09:42
    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç keçiriləcək

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasının III turunda daha bir matç keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, "DH Volley" klubu "Murov Az Terminal"la üz-üzə gələcək.

    Görüşə Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında, saat 16:00-da start veriləcək.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşündə UNEC "Azərreyl"i 3:0 hesabı ilə məğlub edib. III tura noyabrın 21-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Yüksək Liqası Voleybol "DH Volley" "Murov Az Terminal"
